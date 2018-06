Cristina Chiabotto: baci e carezze a Portofino con il suo nuovo amore

Dopo un amore durato anni, sia Fabio Fulco che Cristina Chiabotto si sono rifatti una vita. Recentemente è stato il settimanale Gente a pubblicare le foto dell’ex Miss Italia mentre si gode le vacanze a Portofino, insieme al nuovo compagno Marco Roscio.

Cristina Chiabotto e Marco Roscio, tenerezze in spiaggia

Baci, abbracci, tenere coccole al mare. I paparazzi hanno immortalato la coppia in alcuni momenti di tenerezza e intimità sulla spiagga della rinomata località ligure. Sembra esserci davvero un grande feeling tra la Chiabotto e il manager torinese (direttore generale di una cartiera). Sulla spiaggia di Portofino, l'ex Miss Italia ha sfoggiato un fisico tonico e filiforme con un bikini fantasia. Non da meno il suo Marco che, come lei, ama lo sport.

I due si passano soltanto un anno (la Chiabotto 31 anni, Roscio 32). Amano entrambi il sole, il mare, l'attività sportiva. Marco Roscio, da ragazzo, ha giocato per la Juve, squadra di cui la Chiabotto è tifosa. Gli interessi in comune, insomma, non mancano e sembra essere proprio questa la forza della coppia neonata.

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco voltano pagina

Intanto anche Fabio Fulco, che aveva sofferto molto per la rottura con Cristina Chiabotto, ha ritrovato la felicità con una imprenditrice romana. Non molto tempo fa, a Oggi, l’attore ha dichiarato: "Lo ammetto, sono rinato. Sto finalmente vivendo una storia vera”.

Lasciarsi, insomma - anche dopo anni - non è sempre un male.