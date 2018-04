Cristina Chiabotto, nuovo amore dopo Fabio Fulco? La tenera foto

Chiusa la storia d’amore ultradecennale con Fabio Fulco, per Cristina Chiabotto sembra che i tempi siano maturi per una nuova entusiasmante relazione sentimentale.

‘Sembra’ perché, al momento, la diretta interessata non ha svelato nulla e a parlare per lei sono le foto pubblicate dal settimanale Chi, in edicola mercoledì 18 aprile e presentate da Tgcom24 in anteprima esclusiva.

La showgirl è stata ripresa in dolce compagnia di Marco Roscio, manager torinese come lei e direttore generale di una cartiera, che condivide con la ex Miss Italia la passione per la Juventus.

I due hanno cenato insieme a Portofino e, dagli scatti pubblicati, si percepisce un’intesa molto tenera, fatta anche di sguardi e gesti affettuosi.

Cristina Chiabotto dopo l'addio a Fabio Fulco: “Capisco il suo dolore”

Di recente la ex Miss Italia aveva raccontato la fine del suo amore con Fabio Fulco a ‘Mattino Cinque’.

“Non mi dava per scontata, anzi mi valorizzava” ha detto a Federica Panicucci a proposito dell’uomo a cui è rimasta legata per 12 anni e del quale ha compreso il dolore quando l’attore, all’indomani della fine, ha rilasciato dichiarazioni forti su di lei.

In quell’occasione Cristina Chiabotto aveva lasciato intendere che non ci fosse alcun nuovo amore all’orizzonte. Ora le foto su Chi lasciano intuire che qualcosa potrebbe essere cambiato.

Fabio Fulco innamorato: chi è Eliana Sbaragli

Anche Fabio Fulco ha voltato pagina e dopo aver superato la fine della sua storia con Cristina Chiabotto, sempre il settimanale Chi lo ha ripreso in dolce compagnia nuova fiamma di Fabio Fulco.

Lei è Eliana Sbaragli, giovane modella napoletana appassionata di vaggi con cui Fabio condivide la città d'origine: Napoli.