Cristina Chiabotto ha sposato Marco Roscio: le foto del matrimonio

"Che sia una cosa sola", con queste parole Cristina Chiabotto ha fatto sapere su Instagram di aver sposato Marco Roscio, insieme a una loro bellissima foto appena usciti dalla chiesa, subito dopo il "sì".

La cerimonia si è svolta sabato pomeriggio nella Chiesa di Sant'Uberto, all'interno della Reggia di Venaria dove sono proseguiti i festeggiamenti. Un ricevimento da sogno, off limits per i giornalisti, che si è riusciti a sbirciare tra le ig stories di qualche invitato, tra cui Fabiola Sciabbarrasi, amica della sposa. Due tavoli imperiali, addobbati con candelabri e rose bianche, per la cena, poi tutti nel suggestivo parco per il taglio della torta.

Felici e innamorati, gli sposi non si sono lasciati un attimo durante il ricevimento. Per il giorno più bello Cristina Chiabotto ha scelto un abito semplice ma elegante: poco strascico, velo lungo, gonna liscia con qualche intarsio in pizzo e pizzo anche sulle maniche lunghe. Segni particolari bellissima.