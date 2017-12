Cristina Marino: "Luca Argentero è il mio guru e il mio punto di riferimento"

Conosciutisi sul set del film Vacanze Ai Caraibi nel 2015, Luca Argentero e Cristina Marino da quel momento sono ormai inseparabili.

L’attrice, intervistata da Vanity Fair, ha parlato dei suoi progetti professionali – presto la vedremo nel programma di Sky “Dance Dance Dance” insieme al collega Giulio Berruti, dove si sfiderà con altre otto coppie a colpi di danza – e del rapporto che oggi la lega all’ex marito di Myriam Catania.

“Lui è diventato il mio guru” ha confessato la Marino, che ha poi svelato di fare molto affidamento sul compagno per quanto riguarda la sfera lavorativa: “Condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un consiglio. Gli faccio duemila domande sul suo lavoro. Per me è un punto di riferimento. La cosa che mi piace è che so di esserlo anche io per lui. Penso che se due persone si scelgono è perché si rispettano e si stimano”.

Un’annata d’oro, insomma, quella della giovane attrice, la cui vita sentimentale e professionale procede a gonfie vele.