Cristina Marino: “Con Luca Argentero mi sono tranquillizzata. Le fan? A volte esagerano”

A qualche settimana dalla nascita della sua prima figlia Cristina Marino ha affidato al settimanale Confidenze qualche dichiarazione sul rapporto con Luca Argentero. Il loro primo incontro sul set del film ‘Vacanze ai Caraibi’, la conoscenza avviata una volta tornati a Roma, la convivenza iniziata subito sono stati gli argomenti di un’intervista che non ha tralasciato il ruolo determinante della popolarità del compagno, di cui è gelosa sì ma fino a un certo punto, visto che non le ha mai dato adito a dubitare di lui.

Come si sono conosciuti Luca Argentero e Cristina Marino

“Ho una personalità piuttosto complessa da gestire, lo riconosco. Ma con lui mi sono tranquillizzata”, ha confidato Cristina Marino prima di raccontare i dettagli sul loro primo incontro: “Ci siamo visti la prima volta sul set di Vacanze ai Caraibi e ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri. In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico”.

Poi la nascita di qualcosa di più di una semplice amicizia: “Tempo dopo mi sono trasferita a Roma. Abitavo da un’amica e cercavo un appartamento. Lui mi ha invitata a cena a casa sua (cucina benissimo) e alla terza volta che ci sono andata mi sono fermata. La convivenza è andata subito bene. L’unico compromesso che ho dovuto accettare (nella vita a due sono indispensabili) è che per tutti sarò sempre “la compagna di Argentero”, ha aggiunto.

Cristina Marino sulle fan di Luca Argentero

Spazio, poi, al capitolo ‘gelosia’: “Sono molto orgogliosa di lui e se per indole sarei gelosa (anche Luca lo è), ho capito che in questo caso è inutile: se le altre donne lo guardano non mi preoccupo perché lui non mi dà motivo di dubitare. Certo, a volte ci sono fan che esagerano e io, che non sopporto la maleducazione, mi infastidisco”. Una relazione, quella tra Cristina Marino e Luca Argentero, che prosegue alla grande anche grazie alla forte compatibilità dei due, diversi ma perfettamente complementari: “Luca? Direi che non ha difetti, a parte che forse è un po’ permaloso. Siamo diversi: io fumantina e poco diplomatica, lui misurato e pacato. Ma mi sta insegnando a mantenere la calma”, ha concluso l’attrice.