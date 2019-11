Cristina Parodi a cuore aperto: "Nostalgia per mio figlio lontano"

Cristina Parodi in versione mamma. Ieri mattina la conduttrice, 54 anni, è volata a Bologna per riabbracciare il figlio Alessandro, 22, che ha lasciato la casa di famiglia per studiare a Siena. Ed ha condiviso su Instagram un post in cui racconta tutta la malinconia dovuta alla lontananza.

Cristina Parodi, la dedica al figlio Alessandro

"Non so se anche a voi capita di avere una nostalgia fortissima dei figli grandi che vivono ormai fuori casa e che non vedete da un po’ di tempo... - scrive Cristina - Io oggi sono andata a Bologna apposta solo per pranzare con Ale (che arrivava da Siena) ed ero così felice ma così felice che non avrei mai smesso di abbracciarlo". A corredo del messaggio, una foto madre-figlio: Cristina, elegante nel suo cappotto a quadri, abbraccia il suo ragazzo e lo guarda con tutto l'orgoglio materno.

Che la famiglia fosse da sempre il centro della vita di Cristina è cosa nota. Proprio all'inizio di ottobre, infatti, la giornalista ha festeggiato 24 anni di matrimonio con Giorgio Gori, produttore televisivo e sindaco di Bergamo. "Non mi sono ancora stancata di sorriderti", ha scritto sempre via social in una dedica al marito 59enne. Legati da oltre trent'anni, hanno avuto tre figli: Alessandro, appunto, e poi Benedetta, 23, ed Angelica, 18. Senza dubbio una delle famiglie più belle del mondo dello spettacolo.