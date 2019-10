Cristina Parodi scrive a Gori per l'anniversario di nozze. Lui risponde con un regalo da sogno

Trent'anni insieme e un amore forte come il primo giorno. E' quello vissuto da Cristina Parodi, 54 anni, e Giorgio Gori, 59, che proprio oggi festeggiano il 24esimo anniversario di nozze. A ricordarlo sono proprio la conduttrice e il produttore televisivo su Instagram, con un romantico "botta e risposta".

E' di questa mattina il post di Cristina. "Sono passati ventiquattro anni da quel 'sì' e non mi sono ancora stancata di sorridere con te #buonanniversario", scrive a corredo di una foto di coppia. E la "risposta" di Giorgio non si fa attendere: un meraviglioso mazzo di fiori, ben assortito di rose rosse, gigli bianchi e peonie rosa. "Questo è l'anniversario che piace a me", aggiunge Cristina, mostrando ai fan il regalo del marito fotografato direttamente dal salone di casa.

La storia d'amore tra Giorgio Gori e Cristina Parodi

Quasi trent'anni e e tre figli insieme (Benedetta, 23, Alessandro, 22, ed Angelica, 18), Parodi e Gori sono una delle coppie longeve del mondo dello spettacolo. Il segreto? “Avere un progetto comune”, ha raccontato lei qualche tempo fa. “Giorgio mi riempie la vita. È la persona con cui sto più volentieri e con cui sto meglio. Non vorrei avere nessun altro uomo al mio fianco". E ancora: "È la persona con cui sto più volentieri e con cui sto meglio. Non vorrei avere nessun altro uomo al mio fianco".