Cristina Parodi e Giorgio Gori pronti alle nozze d’argento: “Abbiamo attraversato la tempesta terribile”

Cristina Parodi e Giorgio Gori sono volati a Formentera, in Spagna, per un po’ di relax dopo il picco di un’emergenza sanitaria che ha visto il sindaco di Bergamo impegnato a tutto campo. Le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano la coppia al mare per la prima volta dopo il lockdown: “Sono stati mesi durissimi, ho visto Giorgio stremato e ho provato ad essere la sua roccia”, ha raccontato al settimanale la giornalista che il 1° ottobre festeggerà con il marito le nozze d’argento.

“Che siano già 25 anni io me ne rendo conto quando vedo i nostri ragazzi: vedo quanto sono cresciuti e quanto sono diventati grandi. Comunque siamo qua, io e lui, 25 anni dopo con la voglia di stare insieme e di condividere: siamo due metà”, ha confidato ancora Parodi che ha descritto questo pezzo di vita con il padre dei suoi tre figli (Benedetta, Alessandro e Angelica) come anni “intensi e bellissimi, pieni di tutto quello che ci può essere dentro una storia d’amore”.

Cristina Parodi e Giorgio Gori innamorati

Cristina Parodi è riuscita a convincere il marito affinché trascorressero un soggiorno nella loro casa a Formentera dopo la tempesta che il periodo segnato dal picco della crisi sanitaria ha significato per lui, sindaco di una delle città più martoriate dal coronavirus. “E’ stato un periodo complesso per tutti, credo. In quei giorni ci siamo consolati a vicenda (…) Il fatto di essere insieme, vicini, ci dava molta forza, cera il sostegno reciproco”, ha confidato ancora la conduttrice tv che nei mesi peggiori è stata “la roccia” del suo Giorgio: “Lui a fine giornata aveva bisogno di una spalla, di abbracci, di staccare un secondo. E io ho proprio cercato di essere il più possibile accigliente: Giorgio tornava a casa con un dolore enorme”.

L’amore che lega ancora oggi, più di ieri, Cristina Parodi al marito dopo 25 anni di matrimonio è ben desumibile dalle parole che chiudono l’intervista in un momento di felicità in riva al mare: “Giorgio è la persona che ho scelto ed è bello aver fatto e continuare a fare questo cammino insieme a lui”.