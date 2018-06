Damante non si arrende: beccato a cena con Giulia De Lellis e i genitori

Andrea Damante lo aveva detto che avrebbe fatto di tutto per riconquistare Giulia De Lellis e sembra proprio che stia mantenendo la promessa. Il dj non si dà per vinto e ogni momento libero è buono per correre da lei, che fa la spola tra Verona - dove convivevano fino a pochi mesi fa - e Roma, dove vive la famiglia.

Dopo essersi incontrati in un bar di Verona, qualche settimana fa, e poi ancora in una stazione di servizio nei pressi di Treviso, i due sono stati avvistati ancora una volta insieme in un ristorante di Anzio, località di mare alle porte della Capitale. A cena con loro anche i genitori di Giulia per una serata in allegria tra prelibatezze di pesce.

Impossibile passare inosservati e secondo gli occhi indiscreti presenti nel locale l'atmosfera al tavolo era molto distesa, come vuole una bella cena in famiglia. Da settimane si vocifera di un loro riavvicinamento per motivi di lavoro, ma qui l'affare si ingrossa...