Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, è amore dopo ‘Ballando con le stelle’

La pista e le sale-prova di ‘Ballando con le stelle’ sono state di nuovo la scenografia di un amore nato lentamente e pronto adesso ad essere ufficializzato sui social: Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, rispettivamente concorrente e insegnante dell’ultima edizione del dance show di Rai Uno, si sono fidanzati, come attesta un’immagine molto eloquente postata sui rispettivi account social. Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, l’ex calciatore e la ballerina sono così usciti allo scoperto, confermando come l’intesa che il pubblico aveva chiaramente percepito durante i balli di coppia non fosse limitata alla semplice esibizione dei sabato sera.

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen stanno insieme. E Stefano Oradei (ex di lei) tace

Appreso del fidanzamento di Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, adesso appare più comprensibile la gelosia di Stefano Oradei, collega e ormai ex fidanzato della ballerina, che per colpa di una ingestibile gelosia suscitata proprio dal rapporto tra allievo e maestra, era stato anche pubblicamente rimproverato da Milly Carlucci in diretta tv.

“Io e Dani abbiamo una bellissima intesa sulla pista di ballo. Sono una professionista e ho sempre fatto il mio lavoro in questo modo”, commentò allora Vera Kinnunen smentendo categoricamente ogni flirt con Dani Osvaldo e accettando le scuse dell’allora fidanzato che per il momento non ha commentato in alcun modo la notizia. Ci hanno pensato i suoi follower a farlo: “Le tue non erano paranoiche leggerezze.. qui chi deve crescere non sei te...pretendi da Milly Carlucci delle scuse pubbliche” è uno dei tanti commenti in calce all’ultima foto di coppia che celebrava 11 anni insieme all’ormai ex compagna.

