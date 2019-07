Dopo Ballando, Veera Kinnunen e Osvaldo volano in Argentina a conoscere la famiglia di lui

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo non si nascondono più. La coppia, nata a Ballando con le stelle (tra non poche polemiche) è stata prima in vacanza nel Nord Europa, a casa della ballerina, e subito dopo è andata in Argentina, per incontrare la famiglia di lui.

Nelle Instagram Stories condivise dall’ex calciatore sui social i due appaiono felici e innamorati insieme agli amici e parenti argentini di Osvaldo, tra grigliate e tranquille serate in casa.

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, amore alla luce del sole (ma restano le polemiche)

Veera e Osvaldo hanno deciso di vivere il proprio amore alla luce del sole e il viaggio nei rispettivi paesi natali per incontrare le famiglie è sicuramente un passo importante per entrambi. Ma non tutti vedono di buon occhio questa relazione, soprattutto alla luce delle varie smentite e dei tentativi di smorzare le polemiche prima che questa diventasse ufficialmente pubblica. Ieri è intervenuta anche Carolyn Smith su Instagram, innanzitutto per chiedere ai fan di essere meno aggressivi e poi per ribadire la correttezza del comportamento di Milly Carlucci quando, in trasmissione, esplose lo scandalo. Durante Ballando, mentre allenava Osvaldo (con il quale è stato subito evidente un forte feeling), Veera era la compagna di Stefano Oradei, un altro maestro del programma.

