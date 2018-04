Bossari e Lagerback, svelati tutti i dettagli delle nozze

Tempo di fiori d'arancio per Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Dopo 17 anni d'amore e una figlia insieme, Stella, 14, i due conduttori sono pronti a pronunciare il fatidico "sì". A svelare i dettagli delle nozze è il settimanale 'Chi', che li ha incontrati ad un passo dall'altare.

"Ci sposeremo il 1 giugno", annunciano in coro Filippa e Daniele. "Il matrimonio sarà vicino a casa, a Varese, con pochi parenti, quelli giusti, e nostra figlia Stella ci farà da damigella". Ad ideare l'abito della modella svedese Enzo Miccio, uno dei più famosi wedding planner italiani.

"Un altro figlio? No"

Dopo le nozze, poi, sarà tempo di iniziare una nuova vita a due, senza la loro adorata Stella. "Lei prenderà la sua strada, andrà a studiare all’estero e noi ricominceremo a “viverci” da capo". Ci sarà spazio per un altro figlio? "Ma un altro figlio no, non lo faremo".

La proposta di matrimonio era arrivata a novembre, di fronte e milioni di italiani: lui si era inginocchiato nella Casa del GF Vip, reality che ha vinto e lei, senza un attimo di esitazione, aveva detto sì. Quel "sì" ha dato ufficialmente avvio ad una nuova pagina della loro storia d'amore, che negli ultimi anni era stata messa duramente alla prova a causa della depressione che aveva colpito lui. "Avevamo bisogno di toccare il fondo, di dirci quasi addio, per capire che saremo invecchiati per sempre insieme. Non è stata una storia d’amore facile. Lui ha raccontato la sua depressione, io non ho nascosto il mio periodo di dolore. Ma ora eccoci qui".