Daniele Bossari e Filippa verso le nozze, Enzo Miccio organizza il "grande giorno"

"Ha capito subito la situazione, Enzo Miccio. Deve convincere Daniele, non me!". Filippa Lagerback scherza nell'atelier di Miccio, il wedding planner più famoso della tv, che organizzerà il suo matrimonio con Daniele Bossari. La coppia si sposerà in primavera e i preparativi hanno già preso il via.

Corsa contro il tempo per il lieto evento, dopo la romanticissima proposta di Daniele arrivata solo scorso ottobre in diretta al Grande Fratello Vip. La location? "Nei ditorni di Milano", ha confidato tempo l'ex conduttore del "Festivalbar". Ad Enzo l'onere e l'onore di pianificare nei dettagli il "grande giorno" di una delle coppie più amate della tv. Il "sì" arriverà dopo 17 anni insieme e una figlia, Stella.