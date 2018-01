'90 Special, Daniele Bossari svela la data delle nozze con Filippa Lagerback

Doveva arrivare la prima puntata di ‘90 Special su Italia Uno perché venisse svelata in diretta tv la data delle nozze più attese dai patiti del gossip del momento, ovvero quelle tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback.

E non poteva andare diversamente, visto che la proposta di matrimonio è arrivata durante il Grande Fratello Vip e i dettagli sulla cerimonia sono stati svelati tra una puntata di ‘Che tempo che fa’ e una di ‘Pomeriggio Cinque’: la storia d’amore tra il vincitore del reality e la valletta di Fazio è ormai tutta appannaggio delle cronache rosa che per 16 anni, della coppia, non hanno mai saputo nulla.

Ma ora i tempi sono maturi e il conduttore, ospite della trasmissione di Nicola Savino, non ha potuto rifiutarsi di svelare il giorno fatidico in cui porterà all’altare la sua Filippa che proprio negli anni ‘90 fu protagonista di un indimenticabile spot.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sposano l’8 giugno 2018

“La data è l’8 giugno” ha risposto Bossari a Nicola Savino che poco prima aveva mostrato proprio la pubblicità in cui la sua futura moglie interpretava la ‘bionda per la vita’ vestita di bianco nella pubblicità della birra.

E tra gli applausi e le urla di gioia, l’occasione è stata anche buona perché l’invito fosse esteso anche a Jovanotti che, in collegamento da Lugano, ha promesso la sua partecipazione alle nozze qualora non sia impegnato nel tour proprio in quella data.

Enzo Miccio prenda appunti: l’organizzazione di questo matrimonio si fa sempre più impegnativa…