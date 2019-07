Daniele Scardina rompe il silenzio su Diletta Leotta: il commento dopo la foto del bacio

Che il legame tra i due andasse ben oltre il confine di una mera amicizia lo si era capito dalla foto che ha immortalato un bacio passionale scambiato sotto il sole di Ibiza. E se conferme si attendevano, eccole arrivate, per bocca del diretto protagonista dello scatto, il pugile Daniele Scardina, che alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato che con Diletta Leotta è in corso “un’amicizia speciale”.

Daniele Scardina conferma il legame con Diletta Leotta: “E’ un’amica speciale”

“Scrivi no comment. Non rispondo a nessuno”, ha affermato in un primo momento Daniele Scardina alias King Torretto quando il giornalista della Gazzetta dello Sport Giorgio Specchia si è addentrato nella sua vita privata. Poi l’apertura: “Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è?”, ha chiesto provocatoriamente l’astro nascente della boxe che, interrogato sulle foto che hanno documentato la vacanza in barca con la bionda conduttrice, ha poi ammesso: “Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici. E poi... Si vede nelle foto. Sì, è un’amica speciale”.

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono una coppia: come si sono conosciuti

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono, dunque, una coppia. Stando alla ricostruzione del settimanale Chi, la loro storia è nata lo scorso 9 marzo, quando la conduttrice ha seguito per la tv Dazn il match del pugile contro Kekalainen. “Che gambe sottili che ha!” avrebbe sospirato a bordo campo ammirando la statuaria fisicità dello sportivo con cui da quel momento è scattato il feeling. Allora lei era ancora fidanzata con Mammì e lui reduce dalla fine della storia con l’influencer Melissa Alvarez, per cui lo scambio di messaggi è stato tenuto segreto a lungo. Poi l’ufficialità della rottura di Leotta con lo storico compagno Matteo Mammì (ora impegnato con Anna Safroncik) e la vacanza a Ibiza che ha sancito la nascita di un’intimità adesso confermata dallo stesso Scardina.