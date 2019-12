Daniele Scardina fidanzato con Diletta Leotta? La risposta è gelida

Da quest'estate i pettegolezzi raccontano di una love story tra Daniele Scardina, tatuatissimo pugile, e Diletta Leotta, conduttrice reduce dalla fine della relazione con lo storico fidanzato Matteo Mammì. Una liaison raccontata fino ad oggi solamente attraverso gli scatti dei paparazzi, dal momento che nessuno dei due ha parlato di una relazione vera e propria. Ed altrettanto vago si mantiene Scardina nell'ultima intervista rilasciata a 'Un Giorno da Pecora', trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio Uno.

“Io fidanzato di Diletta Leotta? Preferisco non entrare in dettagli, i giornali dicono quello che vogliono. Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po' riservata e continuerò a farlo”, risponde il campione incalzato dai presentatori Geppo Cucciari e Giorgio Lauro. Che rilanciano: "I media hanno scritto anche che lei quando combatte, sul ring, è felice di vedere la Leotta sugli spalti che la sostiene", dicono i conduttori. Secca la risposta: "I giornali scrivono quello che vogliono, ripeto. La domanda è sempre stata questa: com'è vedere le persone che ami intorno al ring? E io ho sempre risposto che è bellissimo che mi tifano intorno al ring".