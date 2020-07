David e Victoria Beckham festeggiano 21 anni di matrimonio: l'amore si rinnova sui social

David e Victoria Beckham si rinnovano le promesse su Instagram in occasione dell’anniversario del loro matrimonio celebrato 21 anni fa. Entrambi hanno postato sui propri profili una rassegna di immagini che li ritraggono in diversi momenti della loro vita insieme, durante la quale non sono mancate le voci di crisi coniugali motivate dai presunti tradimenti di lui o dal carattere ombroso di lei, nota anche per sorridere praticamente mai.

Ma i video postati oggi nel ricordo di quel giorno conferma l’amore che nonostante tutto lega ancora l’ex asso del calcio britannico, imprenditore, testimonial di successo, e l’ex Spice Girls adesso stilista ed esperta di stile, in barba alla statistica che spesso indica come superficiali i rapporti tra personaggi del mondo dello spettacolo.

"Circa 23 anni fa ero seduto in una stanza con Gary Neville e le Spice Girls erano in Tv. Mi sono girato verso di lui e gli ho detto 'ohhhh a me piace quella con la piccola tuta nera'. Chi avrebbe pensato che tutti questi anni dopo avremmo festeggiato 21 anni di matrimonio, con 4 figli belli e perfetti. Grazie e buon anniversario. Ti amo Victoria Beckham”, ha scritto lui includendo nel video anche immagini dell'epoca in cui conobbe Victoria. Più romantica lei, che ha ricambiato con un altro video altrettanto amore: "Non riesco a credere che siano passati 21 anni da quando abbiamo detto 'Lo voglio'. Quattro bambini, quattro cani, tante risate e ti amo ogni giorno di più David Beckham".