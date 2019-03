Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme: la foto

Giulia De Lellis e Andrea Damante, la storia continua. E stavolta, stando alle ultime novità, il ricongiungimento non sarebbe solo provato da indizi che avvalorano l’inatteso quanto sorprendente ritorno di fiamma.

Anche stavolta, a provare che la coppia nata tre anni fa nel programma fornitore ufficiale delle relazioni appannaggio social ‘Uomini e Donne’, si è ritrovata di nuovo a un anno dalla rottura è il settimanale Chi che nel numero in edicola da mercoledì 13 marzo, pubblica le clamorose immagini dei due dolcemente vicini.

De Lellis e Damante di nuovo insieme: le foto su ‘Chi’

Se la scorsa settimana il settimanale diretto da Signorini aveva mostrato i due curiosamente davanti allo stesso albergo milanese, nel numero in edicola domani e anticipato dall’account Instagram Spysee campeggiano le prove della passione riesplosa tra i due ex fidanzati.

Giulia e Andrea sono stati fotografati nella casa di lui, e il bacio dimostra adesso come la loro storia - in pausa per un anno durante il quale lui è rimasto ufficialmente single, mentre lei ha avuto una brevissima relazione con Irama - è tornata a far sognare i fan che nel ritorno ci avevano sempre sperato.