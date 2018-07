De Lellis-Damante, e bacio fu: è ancora amore tra i due

Il ritorno di fiamma era nell'aria da un po', tra dichiarazioni rilasciate qua e la, post ambigui sui social e avvistamenti sempre più frequenti, ma ora non ci sono più dubbi: tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ancora amore.

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto della loro vacanza in Sardegna, smascherata già nei giorni scorsi da qualche turista curioso che si è imbattuto nelle loro dolci effusioni al largo, ma sulla quale i diretti interessati non hanno proferito parola. Poco importa, davanti a certe immagini non servono parole: baci intensi, abbracci, giochi e sguardi complici in barca - per qualche giorno il loro nido d'amore - su Giulia e Andrea è tornato a splendere il sole.

Crisi superata, questo è certo, anche se la coppia ci va coi piedi di piombo e continua a restare trincerata nel silenzio. E silenzio di tomba anche sul ritocchino al seno di Giulia (più che presunto, considerando le ultime paparazzate in topless), ma questa è tutta un'altra storia.