De Lellis e Damante, a ‘Verissimo’ il dettaglio che ufficializza il ritorno di fiamma

Verissimo torna sabato 11 aprile alle ore 16 con ‘Le Storie’ che ripropone le interviste di Silvia Toffanin a Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, Francesco Renga, Alessandra Amoroso ed Amanda Lear e unisce in un grande coro virtuale diversi personaggi dello spettacolo mittenti di videomessaggi per il pubblico di Canale 5.

Tra i protagonisti della puntata ci sono anche Giulia De Lellis e Andrea Damante, tornati ad essere al centro delle cronache rosa per via di un ritorno di fiamma che proprio in questa occasione si fa ufficiale, seppur indirettamente. Come anticipano dal programma, infatti, l’influencer, ha voluto inviare ai telespettatori un filmato in cui racconta come sta trascorrendo questo periodo di quarantena e, proprio a conferma del gossip, anche Andrea Damante ha inviato una clip (con lo stesso sfondo del video di Giulia) raccontando che sta trascorrendo queste settimane a Roma in piacevolissima compagnia… Un nuovo elemento, insomma, che ribadisce la convivenza della coppia ricomposta in questo periodo di isolamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: le foto in quarantena a Pomezia

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati immortalati di nuovo insieme a un anno e mezzo dalla rottura. A rivelarlo è stato il settimanale Chi che ha pubblicato le prime foto che confermano la rappacificazione. L’influencer romana e il dj veronese, tra le coppie più amate di 'Uomini e Donne', non solo sono tornati insieme, ma stanno trascorrendo insieme la quarantena a Pomezia, nella casa di Giulia, da dove escono soltanto per fare la spesa per loro e per la famiglia dell’influencer.