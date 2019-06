De Lellis - Iannone, è amore: la prima foto di coppia con romantica dedica social

Bando alle dietrologie e ai rumors: ormai Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono una coppia a tutti gli effetti, e adesso il loro legame è stato consacrato anche dai social con una foto che li vede insieme per la prima volta, da soli, stavolta senza nipotina, spensierati come i più dolci degli innamorati.

“È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice”: questo il pensiero dello scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafón che l’influencer ha fatto suo come dedica romantica al neofidanzato, protagonista con lei nello scatto postato su Instagram.

Giulia De Lellis parla di Andrea Iannone: “Mi ha conquistato con pazienza”

Dribblando con maestria qualsiasi tramite tra lei e il suo numeroso gruppo di follower, Giulia De Lellis ha affidato alle storie Instagram il racconto sulla nascita della relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, rispondendo in prima persona alle domande dei fan.

“Ci siamo conosciuti a una cena. Non ci siamo parlati più di tanto quella sera, anzi mi stava molto antipatico”, ha spiegato Giulia: “E’ stato lui a fare il primo passo e non ne ha fatto solo uno. Mi ha conquistato con pazienza, rispettandomi. Non è stato lì a pressarmi, stavo vivendo un periodo particolare. E' entrato in punta di piedi”.

La rivista 'Spy', due settimane fa, rivelò per prima la frequentazione tra i due, già noti al gossip per le rispettive love story con Andrea Damante (ex tronista di 'Uomini e Donne') e con Belen Rodriguez (oggi di nuovo legata all'ex marito Stefano De Martino). Adesso, dopo il primo depistaggio da parte dei diretti interessati, la nuova coppia nel mondo dello spettacolo non si nasconde più: la gioia di condividere l’amore è esplosa senza filtri.