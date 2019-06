De Lellis e Iannone insieme: arriva la reazione di Andrea Damante

Le anticipazioni pubblicate ieri da Gabriele Parpiglia sul flirt in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone si arricchiscono oggi di ulteriori dettagli sulla coppia che, così assortita, già promette grandi spunti di indagine per la cronaca rosa estiva.

Nel numero di Chi in edicola da mercoledì 12 giugno è stato ricostruito l’inizio della relazione tra la ex corteggiatrice di Uomini e Donne reduce dal vano tentativo di ricongiungersi allo storico compagno Andrea Iannone, e il campione di Moto GP, ultimo compagno di Belen Rodriguez prima del ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Stando alla ricostruzione del giornalista, a fare il primo passo è stato Iannone, affascinato dalla influencer e corteggiata con determinazione.

Iannone e De Lellis insieme, la reazione di Andrea Damante

Stando al settimanale Chi, è stato l’ex compagno di Belen Rodriguez a fare il primo passo verso Giulia De Lellis mentre la ragazza provava senza risultato a ricucire il suo rapporto con lo storico compagno Andrea Damante. Iannone ha chiesto il numero di Giulietta e dopo averlo ottenuto ha cominciato a corteggiarla con insistenza. Lei ha così accettato la corte di Iannone, ma solo dopo aver messo la parola fine (stavolta definitiva) alla relazione con Damante. Ad oggi il deejay di Verona non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, come pure gli stessi due ‘piccioncini’, d’altronde, ma secondo la ricostruzione di Chi, Damante avrebbe confidato agli amici più cari che mai si sarebbe aspettato un risvolto del genere. Preso atto della liaison, Damante va dunque avanti con la sua vita fatta di musica e ormai priva della sua Giulia.

De Lellis e Iannone, come si sono conosciuti

Sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini riporta i dettagli della storia appena nata tra Iannone e De Lellis. Un ruolo determinante nello scoccare della scintilla lo avrebbe avuto Peppino, il fratello di Giulia da sempre appassionato di moto. Per fare un regalo al fratello, dunque, la ragazza avrebbe accettato l’invito del campione di Moto GP recandosi a Mugello nel box del pilota. In seguito Iannone avrebbe accompagnato Giulia a Roma per un impegno sul set di una serie tv web per Witty Tv e dopo una settimana, ecco che lei ha ricambiato la cortesia andando a Lugano, dove il pilota abita da tempo. Una cena in un locale esclusivo, la notte trascorsa nella villa di lui hanno dato slancio alla storia che, ancora non confermata dai diretti interessati (commento sibillino di Giulia De Lellis a parte), sembra essere davvero partita lentamente sì, ma con tutti i buoni propositi.

(Di seguito Giluia De Lellis e Andrea Iannone a Lugano nelle foto pubblicate dal settimanale Chi)