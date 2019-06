Giulia de Lellis e Andrea Iannone beccati a cena insieme: “Scoop confermato”

L’indiscrezione secondo cui Andrea Iannone e Giulia De Lellis abbiano avviato una conoscenza profonda (parlare di relazione appare troppo prematuro, al momento) ha fatto subito pensare a loro come a una delle coppie che potrebbe rendersi protagonista del gossip dell’estate 2019.

A qualche giorno dalla prima voce lasciata dal settimanale Spy, nuovi dettagli sul flirt in corso tra il campione di Moto GP ed ex di Belen Rodriguez, e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne reduce dal mancato ricongiungimento con lo storico fidanzato Andrea Damante, si stanno aggiungendo l’uno all’altro così da avvalorare la certezza che davvero tra i due possa essere nato qualcosa.

Se i diretti interessati non hanno ancora confermato nulla (Giulia De Lellis si è limitata a dire che no, al momento non è “ancora” fidanzata), a fornire ulteriori elementi al quadretto che già pone al centro la coppia è stato Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale Chi, artefice di un post su Instagram.

Iannone e De Lellis a cena insieme: le foto su Instagram

Su Instagram Parpiglia ha pubblicato due foto che mostrano Andrea Iannone e Giulia De Lellis a cena in un ristorante milanese insieme al fratello di lei. Che tra i due stia davvero nascendo qualcosa? “Scoop confermato”, assicura l’autore del post nella didascalia a corredo delle immagini a cui il prossimo numero del settimanale Chi fornirà ulteriori, attesissimi, dettagli.