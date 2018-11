Giulia De Lellis felice con Irama, Andrea Damante: "Contento se tutti siamo contenti"

"Il Dama sta bene". Andrea Damante va avanti per la sua strada - come fa sapere a Uomini e Donne Magazine - nonostante la frequentazione con Giulia De Lellis, qualche mese fa, lo aveva fatto sperare in un ritorno di fiamma. L'influencer invece si è da poco fidanzata con il cantante Irama, facendo colare a picco le aspettative dell'ex fidanzato.

Sull'argomento Damante è di poche parole: "Non ho mai detto nulla e non ho intenzione di farlo adesso. Io sto benissimo, sono contento del mio lavoro e della mia vita. Sono contento se tutti siamo contenti, mettiamola così. Se una storia d'amore finisce perché non si va d'accordo o per un'altra serie di motivi, l'importante è che dopo si stia bene". E nonostante qualche strascico nessuno si è fatto male.

Per lui invece l'amore ancora non è tornato a bussare alla porta: "Non sono innamorato. Trovare la persona giusta che mi faccia innamorare non sarà facile". Felicemente single (fan avvisate).