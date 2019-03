Giulia De Lellis "cerca" Irama nella notte: il messaggio

La storia tra Giulia De Lellis ed Irama è finita qualche giorno fa, ma per usare le parole del cantante, tra i due "ci sono buoni rapporti e ci vogliamo bene". Nessun rancore per la ex coppia, che nonostante la giovanissima età, sembra riuscire a mantenere un rapporto sereno e privo di ogni rancore. Lo dimostra una Instagram Stories pubblicata nella notte dalla stessa De Lellis. La fashion influencer, infatti, ha condiviso Icaro, un brano di Irama, riempendolo di complimenti.

De Lellis-Irama: la dedica nella notte

Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato perché Giulia ha chiesto alle fan di dedicarla una canzone. Tanti i brani arrivati, da Cremonini con 'Una come te' a Elisa con 'Anche Fragile'. Poi, però, le follower non hanno resistito e le hanno inviato anche 'Icaro', famosa hit di Irama. "Una delle mie preferite - ha scritto la 24enne romana - Ottima scelta. Anche qui, lui si è superato".

L'addio tra De Lellis e Irama

Insomma, che Giulia sia stata presa da un momento di nostalgia? "La mia storia con Giulia - ha dichiarato Irama - si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme". "Spero che questa comunicazione - ha aggiunto - serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all'estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni". Del resto, secondo alcuni pettegolezzi, sarebbe stato proprio Irama a lasciare Giulia: la sera prima dell'addio, infatti, è stato pizzicato con la bellissima modella Victoria Stella in un hotel di Parigi...

De Lellis e Irama, la love story

Eppure Filippo (questo il vero nome di Irama, ndr) e Giulia sembravano molto affiatati. Già qualche settimana dopo il primo incontro avevano fatto le dovute presentazioni in famiglia. In occasione del Festival di Sanremo, poi, dove lui ha gareggiato con il brano 'La ragazza col cuore di latta', lei lo aveva raggiunto nella cittadina ligure per portargli tutto il suo sostegno. Qualcosa, però, si sarebbe spezzato...