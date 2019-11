Debora Caprioglio annuncia la fine del suo matrimonio in tv

Debora Caprioglio e il marito Angelo Maresca si sono separati dopo dieci anni di matrimonio. Ad annunciarlo è stata l’attrice durante l’intervista a Caterina Balivo nel programma ‘Vieni da me’ dove per la prima volta è stato affrontato l’argomento della sua vita privata. “Ho sposato Angelo che avevo 40 anni, sono stati anni meravigliosi. Ma ora io e lui no stiamo più insieme”, ha spiegato l’attrice, aggiungendo che i rapporti con l’ex marito sono rimasti ottimi: “E’ finita, siamo legati, ma le nostre strade si sono divise. E’ sempre un dolore, un fallimento, anche se non è stata una chiusura”.

Debora Caprioglio e il marito Angelo Maresca si sono lasciati: i motivi dell’addio

Non c’è stato un tradimento o un evento traumatico alla base della decisione di mettere la parola fine al matrimonio con Angelo Maresca: Debora Caprioglio ha raccontato che entrambi hanno riconosciuto come l’amore che dovrebbe tenere uniti marito e moglie era finito. L’affetto tra loro resta, cosa che “dà un sapore meno amaro alla separazione” – ha commentato – “e la consapevolezza che entrambi saranno un punto di riferimento l’uno per l’altra”.

Classe 1963, Angelo Maresca è un attore, regista e produttore che ha vissuto a lungo in America e ha raggiunto il grande successo grazie alla soap opera ‘General Hospital’. Molto attivo nel teatro, è stato proprio durante la lavorazione a uno spettacolo che ha conosciuto Debora Caprioglio nel 2007, sposata dopo un anno di fidanzamento. “Grazie a mio marito mi sono liberata della maschera di donna in carriera, forte e indipendente”, aveva detto di lui l’attrice veneziana qualche tempo fa. Ora il loro matrimonio è finito, ma l’affetto reciproco resta.