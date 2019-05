Di Maio come Aristide: il post della fidanzata Virginia

Tempi duri per Luigi Di Maio nel post elezioni, schiacciato com’è tra gli impegni di governo presi dal Movimento col contratto con la Lega e la base grillina che mette in discussione la leadership, presto al vaglio della votazione sulla piattaforma Rousseau.

Ma per il capo del M5s, il periodo più nero dal punto di vista politico è bilanciato dalla luminosità di quello sentimentale, impreziosito dalla fidanzata Virginia Saba che in un post su Instagram ha paragonato Di Maio ad Aristide e Matteo Salvini ad Aristide senza però mai fare i nomi dei due leader: "Aristide il Giusto era un politico ateniese così virtuoso che l’avversario Temistocle, noto per l’eloquenza, trovò con lui un’alleanza". E ancora: "Una volta - scrive Saba - Aristide ebbe il compito di raccogliere gli ostrakon, tavolette di ceramica sulle quali gli ateniesi scrivevano il ‘no like’ per giudicare democraticamente i politici. Gli si presentò un cittadino il quale consegnò il suo ostrakon per ‘quell’Aristide’, non sapendo di essere davanti a lui. Aristide gli chiese quale fosse il motivo, senza rivelargli la sua identità. Quello rispose che era ‘stanco di sentir nominare Aristide il Giusto’. Aristide da virtuoso prese il suo ostrakon senza dir nulla. Un po’ di tempo dopo il Giusto fu ostracizzato".

Una metafora che la stessa giornalista poi spiega in modo più chiaro: "Spesso capita che la democrazia sia quella serie di sincopate preposizioni, vaghe e generiche, che decidono cosa sia giusto o sbagliato. E spesso la virtù sta nell’unico escluso. Fu poi la necessità a far sì che Aristide tornasse per sconfiggere i persiani. Del resto è quando siamo davanti al pericolo che tutto cambia...". Di Maio sarà all'altezza di Aristide?

"Stiamo insieme da qualche mese e sono molto innamorato. Siamo ancora nella fase luna di miele, quella in cui non si muovono critiche. Non conviviamo ma quando possiamo stiamo insieme a casa”, così Luigi Di Maio ha parlato della sua storia d’amore con Virginia Saba in una recente intervista: “Ci vediamo sempre, dormiamo insieme, almeno la notte è il momento in cui riusciamo a stare un po' insieme", ha detto della compagna il vicepremier che, considerato il periodo tutt’altro che felice dal punto di vista politico, ha la certezza di poter contare su una donna tanto innamorata.