Luigi Di Maio beccato con una misteriosa bionda: le foto del tenero abbraccio

E’ da agosto scorso che le cronache rosa non si occupano della vita privata di Luigi Di Maio, ufficialmente single dopo la fine della relazione con la storica fidanzata Silvia Virgulti e una breve parentesi con Giovanna Melodia.

Allora il vicepremier venne pizzicato in barca a Capri accanto a una sconosciuta mora con cui il giornale Oggi evidenziava la sintonia, ma che in seguito le fonti stigmatizzarono come un’amica e nulla di più.

Adesso di Di Maio si torna a parlare ancora sul numero del settimanale Chi in edicola in questa settimana che pubblica le foto del ministro pentastellato in compagnia di una donna, sempre sconosciuta, ma stavolta non bruna ma bionda…

Luigi Di Maio con una sconosciuta bionda: le foto su ‘Chi’

“Come Romeo e Giulietta” è il titolo del servizio che il settimanale Chi dedica alle foto che mostrano Luigi Di Maio e una sconosciuta bionda durante un fine settimana a Siviglia, in Spagna. I due sono stati ripresi affacciati a un balcone e in un altro scatto non passa inosservato il dettaglio del braccio di lui che cinge il fianco di lei…

Se anche stavolta tra Luigi Di Maio e la misteriosa bionda si tratta solo di un’amicizia oppure di qualcosa di più sarà il tempo (o un eventuale comunicato ufficiale) a dirlo.