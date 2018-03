Fuga d'amore per Di Maio: beccato in Sicilia con la nuova fiamma, la foto impazza sui social

Felicissimo per il risultato delle elezioni e in trepidante attesa di scoprire se sarà lui oppure no il nuovo premier, Luigi Di Maio si è concesso un weekend romantico. Per la breve fuga d'amore il leader grillino ha scelto la Sicilia, terra della sua nuova fiamma Giovanna Melodia, avvocatessa di 35 anni e vicepresidente del Consiglio comunale di Alcamo (Trapani), attivissima nel Movimento 5 Stelle.

I due sono stati beccati da alcuni turisti a Marsala mentre passeggiavano al sole, abbracciati e sereni, e qualcuno non si è lasciato sfuggire l'occasione di fotografarli insieme. Lo scatto, finito dritto sui social, sta facendo il giro del web confermando le voci che giravano ormai da settimane sulla vita sentimentale del pentastellato. Sarebbe proprio Giovanna Melodia la sua nuova compagna dopo la fine della storia con Silvia Virgulti, esperta di comunicazione che gravita intorno al Movimento. Insomma, per Di Maio anche l'amore è a 5 stelle.