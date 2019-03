Di Maio innamorato: la romantica dichiarazione sulla fidanzata in diretta tv

(A Pomeriggio 5 il vicepremier parla della sua nuova relazione con Virginia Saba)

I rumors e le foto rubate che lo ritraevano in atteggiamenti intimi con una misteriosa bionda non hanno fatto altro se non accelerare l’ufficializzazione della storia d’amore tra Luigi Di Maio e Virginia Saba, oggi definitivamente ammessa a mezzo tv da un vicepremier sorridente e a tratti imbarazzato.

Lo scenario che ha permesso al ministro pentastellato di ammettere la romantica storia è stato il salotto televisivo di Barbara d’Urso che, a margine dell’intervista in collegamento con lo studio di Pomeriggio 5, gli ha chiesto delucidazioni sulla fidanzata con cui si è recato al Teatro dell’Opera di Roma. “Sono molto emozionato, ci siamo conosciuti due mesi fa. Spero duri il più a lungo possibile, perché ci tengo tanto a questa storia”, ha ammesso Di Maio a Barbara d’Urso che gli chiedeva di più su questa relazione appena nata.

“Se mi vedete felice è perché stiamo bene”, ha aggiunto ancora il ministro del Lavoro che ha anche raccontato che lei ha 35 anni, lui 32. “Ma bravo, bravissimo, una più grande di te”, il commento ironico di Barbara d’Urso.

Di Maio fidanzato, chi è la compagna Virginia Saba

Classe 82, cagliaritana e assistente parlamentare della deputata sarda M5S Emanuela Corda Saba, la fidanzata di Luigi Di Maio Virginia Saba è stata volto tv di Mediaset, Sky e Videolina, collaboratrice per il gruppo editoriale Unione Sarda ed è attualmente iscritta alla Pontificia Facoltà Teologica.

Laureata in Lettere moderne con 110 e lode, per diciassette anni Saba è stata giocatrice professionista di pallacanestro in serie A2 alla Virtus Cagliari. Ha collaborato alla realizzazione dell'autobiografia del cestista Nba Marco Belinelli, 'Pokerface' e di 'Storie di donne speciali'. Tra le esperienze del passato, nel suo cv figurano collaborazioni con Epolis e Sardegna Quotidiano. Dal 2008 al 2010 è stata inoltre corrispondente per SkySport e SkySport24 e per il portale 'La donna sarda'.

“Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice. Racconterei con piacere la gioia che proviamo ma per lui è un momento delicato e voglio che stia sereno”, ha raccontato Virginia Saba nella sua prima intervista da fidanzata del vicepremier.