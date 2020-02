Diana Del Bufalo di nuovo innamorata dopo Paolo Ruffini

Diana Del Bufalo ha ritrovato il sorriso dopo la tormentata fine della storia d’amore con Paolo Ruffini. Stando alle indiscrezioni rese note da Giuseppe Candela su Dagospia, l’attrice avrebbe adesso una relazione con Edoardo Tavassi, fratello della ex gieffina Guendalina spesso ospite dei talk di Canale 5. Al momento il loro legame sarebbe tenuto al riparo dal gossip, ma secondo voci vicine alla “famiglia romana” i due (che per adesso non hanno né confermato né smentito l’indiscrezione) sarebbero molto innamorati.

La storia d’amore tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini

Se fosse confermata l’indiscrezione che la indica come di nuovo serena dal punto di vista sentimentale, per Diana Del Bufalo la relazione con il 35enne romano Edoardo Tavassi metterebbe un punto definitivo alle sofferenze patite per la fine del fidanzamento lungo circa 4 anni con il conduttore Paolo Ruffini.

“Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento”, aveva annunciato lei lo scorso dicembre. Dal canto suo, “tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia”, il commenrto di Ruffini: “L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”.