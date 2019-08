Diletta Leotta, compleanno insieme alla sua nuova fiamma

Compleanno all'insegna degli affetti per Diletta Leotta, che ieri sera ha festeggiato 28 anni insieme agli amici più cari e a quello che i giornali di gossip indicano essere il suo nuovo fidanzato, ovvero Daniele Scarina, detto King Toretto, pugile di professione. A condividere le foto della festa su Instagram è stata proprio la conduttrice, più radiosa che mai.

Il compleanno di Diletta Leotta, tra amici e amore

Dal momento della preparazione, con il parrucchiere che ha acconciato alla perfezione i suoi riccioli biondi, fino alla torta arrivata direttamente in piscina (sì, avete letto bene: Diletta ha spento le candeline su una piattaforma in acqua!). L'intera serata è stata raccontata dalla festeggiata e dagli invitati via social. Toretto compreso, appunto, che ha immortalato tutto tra le Instagram Stories.

Chi è Daniele Scardina, nuovo fidanzato di Diletta Leotta

Scardina, che è nato nella periferia milanese, attualmente vive e si allena a Miami ed è amico intimo di tutti i più famosi rapper milanesi, da Fedez , a Sfera Ebbasta, da Marracash a Gué Pequeno, che le ha presentato Diletta. E' stato il settimanale “Spy” ad immortalarlo per la prima volta insieme alla conduttrice, a luglio. Il tatuatissimo pugile e la conduttrice di Sky passeggiavano teneramente abracciati nella notte. E' proprio grazie a lui che Diletta ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con lo storico ex, Matteo Mammì, dirigente di Sky.