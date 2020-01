Diletta Leotta e Daniele Scardina, è amore: sui social la prima foto di coppia

In un periodo in cui una foto pubblicata sui social vale più di mille dichiarazioni scritte e dette, l’immagine su Instagram che per la prima volta mostra sorridenti Diletta Leotta e Daniele Scardina a bordo ring ufficializza senza più ombra di dubbi il legame che rende la conduttrice e il pugile una coppia a tutti gli effetti.

D'altronde, considerato il tenore delle ultime affermazioni rese da ‘King Tintoretto’ particolarmente coinvolto in questa relazione, era prevedibile l’evenienza che i due ammettessero presto e senza più tentennamenti il reciproco sentimento: “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”, aveva dichiarato lui al settimanale Chi che li aveva sorpresi a Milano durante una romantica cena, preludio della conferma ‘formale’ di una stabilità di coppia oggi palese nello scatto su Instagram.

Diletta Leotta e Daniele Scardina fidanzati

Diletta Leotta e Daniele Scardina si frequentano dall’estate scorsa, ma entrambi, fino agli ultimi tempi, hanno sempre preferito non commentare il loro legame. Solo un mese fa, infatti, King Toretto si era rifiutato di definire chiaramente il legame con la conduttrice e, tornati a Milano dopo le vacanze insieme alle Maldive, in un’intervista a ‘Un giorno da pecora’ aveva precisato: “Io fidanzato di Diletta Leotta? Preferisco non entrare in dettagli, i giornali dicono quello che vogliono. Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po' riservata e continuerò a farlo”. Il muro di riservatezza ora crolla del tutto, con una foto che certifica un legame importante che per Diletta Leotta arriva mesi dopo la fine della lunga relazione con Matteo Mammì.