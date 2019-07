Diletta Leotta e Daniele Scardina, scatta la passione: il primo bacio alla luce del sole

Flirt estivo? Inizio di un amore? Chi può dirlo. Al momento la certezza è che tra Diletta Leotta e Daniele 'King Toretto’ Scardina è in corso una relazione molto passionale che il settimanale Chi ha documentato con immagini piuttosto eloquenti. Dopo dalla prima soffiata lanciata da Spy, ecco, dunque, arrivata la conferma: a qualche settimana dalla fine della sua relazione con lo storico fidanzato Matteo Mammì, la corteggiatissima conduttrice ha ritrovato il sorriso tra le braccia tatuate del 28enne campione del mondo IBF dei pesi Supermedi e tra loro l’intesa sembra alle stelle.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, come si sono conosciuti

Stando alla ricostruzione del settimanale diretto da Alfonso Signorini, la storia tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è nata lo scorso 9 marzo, quando la conduttrice ha seguito per la tv Dazn il match del pugile contro Kekalainen. “Che gambe sottili che ha!” avrebbe sospirato a bordo campo ammirando la statuaria fisicità dello sportivo con cui da quel momento è scattato il feeling. Allora lei era ancora fidanzata con Mammì e lui reduce dalla fine della storia con l’influencer Melissa Alvarez, si legge sul settimanale, per cui lo scambio di messaggi è stato tenuto segreto a lungo. Poi l’ufficialità della rottura di Leotta con lo storico compagno e la vacanza a Ibiza che ha sancito la nascita dell’intimità con Scardina che si attesta come la love story più inaspettata e rovente dell'estate 2019.