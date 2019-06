Diletta Leotta e Francesco Monte stanno insieme? La replica della madre di lei

Diletta Leotta e Francesco Monte si frequentano? È il nuovo gossip dell’estate ma sembrerebbe tutto infondato. La conduttrice sportiva, interrogata in merito, ha risposto che lei e Monte sono soltanto amici ma le voci non si placano, tanto da aver costretto addirittura la madre di Diletta a intervenire.

Su Instagram, Ofelia Castorina ha risposto direttamente alla domanda di un fan, smentendo il flirt. “Tutto inventato, non si sognerebbe mai. Non credete a queste persone inutili che inventano storie inesistenti solo per passare il loro tempo inutile su Instagram. Non c’è niente di vero in questa storia, tra poco ve ne renderete conto tutti, mi dispiace per Giulia (Giulia Salemi, ex di Francesco Monte, ndr). Persone cattive non pensano al male che le hanno procurato alimentando queste bugie. La cosa grave è che ad alimentare questa storia sono state proprio quelle che si dichiarano vicine a Giulia”: queste le risposte della signora Castorina nei commenti.

Non solo: “Questa storia è venuta fuori da chi è interessato a farsi pubblicità e commentando la cosa anche chi è vicina a Giulia non ha fatto altro che ingigantire questa storia fondata sul nulla, così la voce si sparge e chi ha inventato questo gossip ha ottenuto quello che voleva”. Si tratta in pratica di una storia “talmente meschina che non vale neanche la pena di palarne”, dice la signora, perché “si alimenterebbe solo il gossip a favore di chi lo ha inventato, meglio così credimi, tra qualche giorno non se ne parlerà più”.

Secondo Dagospia, Diletta Leotta avrebbe chiuso la storia d’amore con il dirigente di Sky Matteo Mammì e ora sarebbe single, ma per Alberto Dandolo “Leotta nostra sa cavalcare le onde dei social e ha ad arte creato uno sfizioso equivoco facendo capire di star frequentando Franceschino Monte, ex di Cecilia Rodriguez e di Giulietta Salemi. La frequentazione c’è, ma c’è anche molta panna mediatica! Diletta gioca, crea, fa e disfa’, ad uso e consumo della notizia”. In questi giorni, continua il giornalista, la Leotta “esce e si diverte anche con l’ex cognata di Monte, colei che fino all'estate scorsa ha dominato le copertine e i sogni estivi degli italiani ma che quest'anno preferisce dare un'immagine più '’familiare’ e di riappacificazione con l'ex marito Stefano De Martino, ovvero Belen”.