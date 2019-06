Diletta Leotta in love con Francesco Monte? Il video bomba

L'amore ai tempi di Instagram passa anche attraverso un "like" di troppo. E così, nelle ultime ore, si vocifera di una presunta liaison tra Diletta Leotta e Francesco Monte: alcuni utenti, infatti, avrebbero pizzicato una corrispondenza d'amorosi sensi tra la conduttrice e l'ex tronista, fatta di "mi piace" scambiati qua e là sui rispettivi profili Instagram. Non solo: in un video pubblicato dalla Leotta, si sente in sottofondo una voce che sembra riconducibile proprio a Monte. Insomma, gli indizi sono pochi, ma sufficienti a scatenare il chiacchiericcio online.

Il video di Diletta Leotta e Francesco Monte

Nella clip "incriminata", in particolare, vediamo Diletta alle prese con un video-selfie e, in sottofondo, le chiacchiere del presunto Francesco Monte. Impossibile per i followers non dare il via a sospetti e supposizioni, ma i diretti interessati, al momento tacciono.

Di certo c'è che nelle vite sentimentali di entrambi c'è un gran trambusto. Tutti e due, infatti, sarebbero tornati single da poco. Leotta, stando a quanto riporta Dagospia, è reduce dalla fine della relazione con l'ex dirigente di Sky Matteo Mammì, a cui è stata legata per quattro anni e da cui si sarebbe separata recentemente, tanto da andare a vivere da sola in un appartamento a Milano. Francesco, invece, ha appena detto addio a Giulia Salemi, l'influencer conosciuta otto mesi fa nella Casa del Grande Fratello Vip. Che i due stiano provando a ricominciare insieme?