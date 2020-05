Mille rose rosse per Diletta Leotta: chi le manda? Mistero sull’ammiratore segreto

Rose rosse per Diletta Leotta. Chi le manda? Mistero. La conduttrice televisiva ha ricevuto ben mille rose rosse, che le sono state consegnate nella sede di Radio 105, accompagnate da un biglietto lasciato in bianco.

Nelle Instagram Stories, Diletta Leotta ha mostrato le rose arrivatele in radio sotto lo sguardo dei colleghi e poi ha pubblicato sul suo profilo la foto del maxi bouquet e la parola “grazie” rivolta all’autore del gesto.

Ma di chi si tratta?

Diletta Leotta, amore a gonfie vele con Daniele Scardina

Come sanno gli appassionati di gossip, Diletta Leotta non è più single da tempo? La conduttrice siciliana è da diverso tempo legata al pugile Daniele Scardina, in arte King Toretto.

Un amore inizialmente tenuto distante dalle telecamere ma che i due non nascondono più. La coppia ha trascorso la quarantena nella casa di lei a Milano, nel quartiere Citylife, frequentemente paparazzati insieme sul balcone (ad esempio mentre si allenavano al sole, lei in bikini e lui in shorts).