Sanremo 2020, "Fai rumore" di Diodato è dedicata a Levante?

Diodato e Levante. In queste ultime ore, dopo la vittoria del cantante tarantino al Festival di Sanremo 2020, non si parla d'altro. Sui social network infatti impazza l'ipotesi che la canzone "Fai rumore" che ha portato Diodato alla vittoria sia dedicata proprio a Levante: i due infatti hanno fatto coppia per un paio d'anni fino al 2019, anche sono rimasti in ottimi rapporti come dimostrano le interviste rilasciate negli ultimi tempi. Nel backstage del Festival, riferisce Il Corriere della Sera, Coez avrebbe chiesto a Levante "'Fai rumore' è dedicata a te, eh?".

Sanremo 2020, Diodato ha dedicato "Fai rumore" a Levante?

Il testo della canzone di Diodato si presta in effetti ad alimentare il gossip.

"Ho capito che per quanto io fugga, torno sempre a te, che fai rumore qui. E non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore sì, che non lo posso sopportato questo silenzio innaturale tra me e te"

Diodato ha effettivamente però dedicato una canzone a Levante, "Cretino che sei". Il cantante tarantino a suo tempo spiegò: "Ho frequentato a lungo il club dei cuori solitari. Sono stati la mia famiglia per diversi mesi e mi ero davvero convinto di poter vivere senza amore, senza esserne costantemente dipendente almeno. Ma poi è arrivato il suo sguardo e… Sì, lo so, sono un cretino e sono pure felice di esserlo".

Levante su Diodato: "Non si rinnega la felicità vissuta"

La stessa Levante ha scritto una canzone per Diodato, 'Antonio'. "L’avevo scritta quando ancora stavamo insieme, poi quando ho chiuso il disco la nostra storia era finita. Ma ho deciso di lasciarla perché abbiamo avuto una bellissima storia d’amore che si meritava una bellissima canzone d’amore. Non si rinnega la felicità vissuta. Anzi: ogni album è un pezzo del mio diario, volevo che restasse traccia delle cose belle che ci sono state", aveva spiegato lei in un'intervista qualche mese fa a Vanity Fair.