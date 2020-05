Diodato paparazzato con una nuova ragazza: nuovo amore dopo Levante?

Momento d’oro per Diodato, dal punto di vista professionale e, pare, anche sentimentale, viste le foto pubblicate dal settimanale Chi. Reduce dalla vittoria dell’ultimo Festiva di Sanremo con ‘Fai rumore’ che è stata riconosciuta anche “miglior canzone” ai David di Donatello quale colonna sonora del film ‘La dea fortuna’, il cantante è stato paparazzato con una donna per le vie di Milano. Solo un’amica o qualcosa di più? Al momento non è dato sapere se la passeggiata di coppia sia effettivamente indice di un nuovo capitolo affettivo aperto nella vita del cantante che, dopo la fine della sua storia d’amore con Levante di cui si è tanto chiacchierato durante la kermesse sanremese, è stato protagonista delle cronache mediatiche solo per la sua musica.

Oggi, al netto delle insinuazioni che vorrebbero che le parole di ‘Fai rumore’ siano state ispirate dalla ex fidanzata, Diodato e Levante sono rimasti in ottimi rapporti d’amicizia e il cuore del 38enne parrebbe pronto per lasciare che siano altre donne a ispirare le sue canzoni.