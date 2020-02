Nuovo divorzio nella Royal Family: il nipote della Regina e la moglie si lasciano dopo 12 anni

Arginati (almeno a livello mediatico) i grattacapi dovuti al ‘caso Harry e Meghan’, un altro pensiero arriva a scuotere la regina Elisabetta che si trova ora alle prese con un altro divorzio in famiglia. A mettere fine al suo matrimonio con Autumn Kelly è Peter Phillips, il maggiore dei suoi nipoti, figlio maggiore di Anna (unica figlia femmina della sovrana) e del suo primo marito Mark Phillips. Peter è quindicesimo in linea di successione, ma non ha un titolo né doveri di rappresentanza reale.

Il divorzio di Peter Phillips dalla moglie Autumn Kelly

Peter Phillips, 42 anni, e la moglie Autumn Kelly, 41, hanno annunciato insieme la separazione, sottolineando che il divorzio è stato deciso in maniera "amichevole" e che continueranno a prendersi cura insieme delle figlie Savannah, 9 anni, e Isla, 7.

Phillips aveva conosciuto la moglie, una manager canadese, in occasione del Canadian Grand Prix a Montreal nel 2003, dove lui lavorava con la scuderia Williams Formula 1. La coppia si era sposata nel 2008 e lei aveva dovuto rinunciare alla fede cattolica, per non far perdere al marito il diritto di successione.