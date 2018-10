Domenica In, il messaggio di Alessandra Amoroso e Mara Venier per Maria De Filippi

Puntata ricca di emozioni quella di Domenica In che, dopo la toccante intervista a Loretta Goggi, è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di Alessandra Amoroso, quest’anno in festa per i suoi primi dieci anni di carriera.

Intervistata da Mara Venier, la cantate ha ricordato il suo percorso iniziato ad Amici, il talent di Maria De Filippi che le ha dato successo e popolarità.

"Ti mando un bacio e ti voglio bene”, è stato allora il messaggio per la conduttrice di Canale 5 a cui Alessandra ha voluto esprimere tutto l’affetto possibile per l’immancabile sostegno, dichiarazione d’affetto a cui si è unita anche Mara Venier che con Maria De Filippi ha lavorato fino a pochi mesi fa.

“Miss you Maria!”, ha affermato la conduttrice che spesso, in occasione del suo passaggio alla Rai, ha sottolineato il fortissimo legame che la lega e sempre la legherà alla collega e amica.

Durante l’intervista, Alessandra Amoroso non ha mancato di riservare un pensiero alla sua “Big Family”, schiera di numerosissimi fan che la segue ovunque, mentre un momento di particolare commozione è stato affrontato quando ha ricordato la sua nonna Maria: “Tutto quello che so lo devo a lei”, ha ammesso Alessandra.

“Tutto quello che so è grazie a lei”.

I ricordi di Ale ❤️ #10IO pic.twitter.com/Zn75xEmTTX — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) 7 ottobre 2018





La mia Big Family, la mia gente ❤️ #10IO pic.twitter.com/iDT5sLOuTv — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) 7 ottobre 2018