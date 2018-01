Ignazio Moser rompe il silenzio: la verità sul matrimonio con Cecilia Rodriguez

Questo matrimonio non s'ha da fare. O meglio: non per ora. E' questa la decisione dei neo fidanzatini Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che, ospiti di Cristina Parodi a Domenica In, smentiscono una volta per tutte le voci che li vogliono ad un passo dall'altare.

"Non ho regalato alcun anello a Cecilia"

Dopo settimane di pettegolezzi, a fare chiarezza sulla vicenda è proprio l'ex ciclista, che spiega che i tempi non sono abbastanza maturi per un passo così importante. "Stiamo vivendo un bel rapporto d’amore - precisa - Ma non ci sono nozze in vista con Cecilia, ogni cosa a suo tempo, è presto. L’anello è stato travisato, sono cose inventate dalla stampa. Era un regalo di Belen alla sorella. Io le ho regalato il braccialetto di brillanti".

Il riferimento di Ignazio è al chiacchieratissimo gioiello sfoggiato da Cecilia nelle ultime settimane. "Brillocco" in cui molti avevano visto l'indizio di una possibile proposta di matrimonio e, quindi, delle imminenti nozze. E invece non sarà così, almeno per il momento: a due mesi dall'inizio della storia d'amore - cominciata all'interno della Casa del GF Vip - la coppia si gode il presente.

La sorella di Belen, del resto, è della stessa opinione dell'ex gieffino: "Per ora niente nozze - ha precisato giorni fa - Anche se ho notato che sono in tantissimi che ci vorrebbero già sposati. Non è detto che un giorno non succederà. Ma non corriamo troppo. Per ora stiamo benissimo così. L'anello è un regalo belissimo di mia sorella Belen. Ignazio, invece, mi ha regalato un bracciale tennis di brillanti altrettanto bello, anzi prezioso".