Elia Fongaro fa sul serio: la dichiarazione su Jane Alexander a 'Domenica Live'

Non pare proprio un fuoco di paglia quello che si è acceso nella Casa del Grande Fratello Vip tra Elia Fongaro e Jane Alexander. “È sicuramente nato qualcosa di speciale, prima una conoscenza e un rispetto reciproco che in poco tempo si sono trasformati in qualcos’altro”, ha affermato l’ex Velino ospite di Domenica Live che ha avuto una parola anche per (ormai ex?) fidanzato di Jane, Gianmarco: “Si è comportato da signore, bisogna solo fargli i complimenti”.