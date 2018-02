Domenica Live, Matteo Gentili su Paola Di Benedetto: "A gennaio ci siamo baciati"

Raggiunto telefonicamente dalla produzione di “Domenica Live”, dopo le affermazioni rilasciate sul settimanale DiPiùTv riguardo al suo rapporto con Paola Di Benedetto, in cui diceva che con la bella Madre Natura, fino a prima della partenza per l’Honduras, c’era il progetto di sposarsi e fare degli figli, Matteo Gentili torna a far chiarezza sulla vicenda.

Nel corso della telefonata intercorsa con la produzione, il calciatore del Real Forte Querceta ha spiegato le reali dinamiche inerenti alla relazione con la modella. Matteo ha confessato di essersi lasciato ufficialmente con la Di Benedetto a dicembre, ma di averla risentita a Capodanno e rivista nei giorni seguenti. Nel corso dell’ultimo incontro tra i due ci sarebbero stato anche un bacio, accompagnato dalla promessa di riprendere i rapporti al termine della sua esperienza in Honduras.

La questione si fa sempre più intricata e tutti sono curiosi di sapere come la prenderà Francesco Monte nel caso in cui, nella diretta di domani dell'Isola dei Famosi, dovesse essere tirato fuori l’argomento. D’altro canto, le parole utilizzate dal calciatore a proposito dell’intenzione da parte della fidanzata di costruirsi una famiglia e avere dei figli sembrano proprio essere le stesse utilizzate dall’ex tronista riguardo i suoi progetti con la Rodriguez, prima del suo ingresso nella casa del GF Vip.