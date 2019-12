Edoardo Stoppa geloso di Juliana Moreira: "Perché devi uscire con le amiche? Stai con tuo marito!"

(Edoardo Stoppa e Juliana Moreira raccontano della loro reciproca gelosia a 'Verissimo')

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira compongono da circa 12 anni una delle coppie più affiatate dello spettacolo. Della loro storia d’amore coronata dall’arrivo di due figli e dal matrimonio, l’inviato di Striscia la notizia e la showgirl brasiliana hanno parlato nella puntata di ‘Verissimo’ in onda sabato 14 dicembre con un’intervista che ha ripercorso gli inizi di una relazione caratterizzata anche da una certa gelosia reciproca.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira: la curiosa proposta di matrimonio

"Il nostro primo incontro? In discoteca, lui era già cotto, è subito venuto a tampinarmi. Per il primo bacio l'ho fatto aspettare tantissimo. Prima c'era stata nottata passata a parlare al telefono", ha ricordato Juliana Moreira descrivendo il primo periodo della storia d’amore con Edoardo Stoppa, compagno e padre dolcissimo che le chiese di sposarlo in un modo piuttosto insolito a New York.

“La proposta di matrimonio gliel'ho fatta sull'Empire Stare Building a New York, con l'anello di famiglia”, ha raccontato Stoppa: “Stavamo per salire sul grattacielo e lei non si sentiva bene, una congestione. Ci aspettava un amico in cima, per filmare tutto. Siamo arrivati su e lei stava male, si è buttata sul divano e io cercavo di convincerla a uscire. Poi finalmente siamo usciti e, nel momento più romantico, con io in ginocchio, lei mi fa: Mi viene da vomitare!’ Poi le ho portato una camomilla”.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira gelosissimi l’uno dell’altra

Affiatati e innamoratissimi, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa hanno ammesso di essere molto gelosi l’uno dell’altra. Se lei ha ricordato con imbarazzo uno scherzo organizzato da Le Iene, in cui lei gli fece una scenata a suon di schiaffoni, il marito ha ammesso di non gradire le uscite con le amiche: “Io le dico: “Ma dove vai?! Se devi uscire usciamo insieme, perché devi uscire con le amiche? Stai con tuo marito!”. Altrettanto forte Juliana: “Io sono tranquilla, simpatica, casinista… Ma anche io ho il sangue nelle vene!”.