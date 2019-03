Elena D’Amario e il bacio a Michele Morrone. Lui precisa: “Non sono sposato”

Durante una serata romana nel quartiere di Trastevere i paparazzi hanno colto romanticamente insieme Elena D’Amario e Michele Morrone.

Le foto non lasciano dubbi alla certezza che tra la ballerina di ‘Amici’ (che qualche tempo fa venne indicata come fiamma di Stefano De Martino) e l’attore di ‘Squadra Antimafia’ e ‘Sirene’ ci sia molto di più di una semplice amicizia, visti i baci immortalati nelle foto pubblicate sul settimanale Chi che fornisce il dettaglio del matrimonio in corso con una stilista libanese dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle.

Michele Morrone, la precisazione dopo le foto con Elena D’Amario: “Non sono sposato”

A poche ore dalla diffusione dell’uscita del settimanale Chi, Michele Morrone noto anche per la granitica riservatezza sulla propria vita privata, ha tenuto a pubblicare una storia su Instagram per precisare la sua situazione sentimentale e tutelare le persone citate nel servizio che lo riguarda.

“È uscito un articolo di giornale in cui vengo sorpreso con una persona a cui tengo veramente tanto”, ha esordito l’attore: “Devo salvaguardare l’immagine della mia ex moglie, perché io e Rouby non stiamo più insieme. Non mi va che passi lei come tradita e io che passi come traditore senza cervello, anche perché abbiamo due figli”, ha spiegato ancora.

Il matrimonio di Morrone con la stilista libanese Rouba Saadeh, dalla quale ha avuto i figli Marcus e Brando, risale al 2014. Ora la doverosa puntualizzazione della fine della relazione con la madre dei suoi figli e la chiarezza sulla situazione sentimentale che, stando alle sue parole, lo lascia libero di vivere con serenità questa nuova e bella relazione.