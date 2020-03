Elena Morali e Luigi Favoloso, amore al capolinea? Il messaggio di lui: "Hai fatto un casino"

Elena Morali e Luigi Favoloso si sono lasciati? Parrebbe proprio di sì. Il sospetto nascerebbe dal messaggio scritto dall’ex di Nina Moric nelle stories su Instagram.

Il messaggio scritto da Luigi Favoloso

“Era tutto bello, - scrive Favoloso - stava iniziando qualcosa che sarebbe stato memorabile…”,“Poi - continua l’ex concorrente del Grande Fratello - ieri hai fatto un casino ed io oggi, per non smentirmi, l’ho fatto molto peggio.” “Abbiamo corso troppo, forse sì. Ma se l’amore di Jack e Rose sul Titanic è durato 4 giorni, e Romeo e Giulietta solo 3, a noi, in 23 giorni, chi può romperci le scatole?”.

La foto del loro bacio

Le parole hanno come sfondo la foto, quasi nostalgica, dei due che si baciano con passione. Non si comprende il motivo che abbia potuto scatenare la rottura. L'addio potrebbe anche non essere definitivo, ma solo momentaneo. Di sicuro i due non terranno segreto un possibile ricongiungimento.

