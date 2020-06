Elena Morali e Luigi Favoloso, amore eterno in Africa: presto il matrimonio in Italia

"La verità è una, ti sposerei in ogni angolo del mondo, ed è quello che farò", così Luigi Mario Favoloso giura amore eterno a Elena Morali. In Vacanza in Africa, a Zanzibar, la coppia si è promessa di stare insieme per sempre e di unirsi in matrimonio in Italia. La cerimonia Masai con cui si sono 'sposati', infatti, non ha alcun valore legale, ma per loro è una promessa d'amore importante.

Al settimo cielo la showgirl, che pubblica su Instagram la foto di questo giorno importante: "In ogni singola vita dimentico sempre quanta pazienza ci voglia a riconoscerti - scrive accanto allo scatto in cui si baciano, vestiti entrambi di bianco - e appena ti ritrovo, mi stupisco di quanto io ti ami ogni volta di più, anima bella. Inshallah (espressione islamica che significa 'Se Dio Vuole', ndr)". Una "promessa di matrimonio" a tutti gli effetti, come ha spiegato Elena a un follower, mentre a chi le ha chiesto se davvero si sposeranno presto in Italia, ha risposto: "Vedrete".

Elena Morali e Luigi Favoloso stanno insieme da pochi mesi, ma il loro è stato un vero colpo di fulmine che si è trasformato presto in qualcosa di molto importante. Dopo un viaggio insieme in Libano, lo scorso febbraio - in cui lui l'ha corteggiata, come le aveva promesso prima di partire - non si sono più lasciati. Nemmeno le voci sui presunti tradimenti di lei con l'ex fidanzato e le pesanti accuse di Nina Moric nei confronti di lui, li hanno fatti allontanare. Un amore forte - almeno così pare - pronto per il grande passo.