"Elena Morali e Scintilla si sono lasciati: colpa di Marco Ferri?"

Un reality televisivo anima i fuochi grandi e spegne quelli piccoli, considerando la casistica di concorrenti che si sono ritrovati anime gemelle oppure single proprio grazie - o a causa - di questo tipo di programmi.

Stando alle ultime indiscrezioni, ora ad essere arrivata al capolinea è la coppia formata da Elena Morali e Gianluca Fubelli, alias Scintilla.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e il comico del programma ‘Colorado’ non avrebbero superato il momento no arrivato alla fine del reality di Canale 5 e costato una crisi di coppia che avrebbe prima portato portato ad annullare il matrimonio previsto per fine aprile, e poi spinto la ragazza ad abbandonare la casa di Scintilla.

“Elena Morali, quindi, non solo ha rimandato le sue nozze con Scintilla, ma stando a quanto rivelato da alcune persone vicine all’ex pupa, lo ha addirittura lasciato – si legge sul sito Bollicine Vip – “L’ex pupa bionda domenica 6 maggio è stata avvistata mentre stava facendo il trasloco, ha già lasciato la casa dell’ex fidanzato Gianluca Fubelli."

Elena Morali e Marco Ferri a Roma insieme, coincidenza?

I ben informati, inoltre, sostengono che negli ultimi giorni sia Elena Morali che Marco Ferri, anche lui ex isolano del reality targato Alessia Marcuzzi, si trovino a Roma.

S’insinua così il sospetto che la causa della rottura della storia d’amore tra Elena e Scintilla possa essere proprio la frequentazione di Elena e con Ferri che, dal canto suo, starebbe frequentando anche Paola Di Benedetto, anche lei ormai single…

Ad oggi, però, nessuno dei diretti interessati ha rotto il silenzio per smentire o confermare le indiscrezioni che al momento restano tali… Fino alla prossima soffiata.