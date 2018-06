Elena Santarelli, 4 anni di nozze con Corradi: l'emozionante messaggio

Sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo: Elena Santarelli, 36 anni, e Bernardo Corradi, 42, sono inseparabili dal primo bacio, arrivato ben 13 anni fa. L'uno sempre accanto dell'altra, nella gioia e nelle difficoltà. E ieri, sabato 2 giugno, hanno festeggiato il loro quarto anniversario di nozze.

In tanti anni mai un pettegolezzo, né burrasche mediatiche: Elena e Bernardo hanno sempre custodito la loro relazione nella riservatezza, al riparo dai flash. E' stato questo il loro segreto, probabilmente. E proprio nell'intimità di una giornata in famiglia hanno celebrato il loro traguardo speciale: stando a quanto racconta la showgirl romana tra le Instagram Stories, infatti, i due erano insieme agli affetti più cari all'Hotel Byron, a Roma, dove sembra che resteranno per due giorni.

"I love you Berny", il messaggio di Elena a Bernardo

"I love you Berny", ha scritto Elena sui social, a corredo di uno scatto in cui i due si abbracciano. In calce al post tanti cuori e commenti di chi, quel 2 giugno del 2014, era tra i 200 spettatori del "sì" (il matrimonio è avvenuto tra le colline del Chianti, con una cerimonia blindatissima). "La grande bellezza", scrive Alessia Marcuzzi. E fa eco l'ex velina Elena Barolo: "Ricordo il vostro matrimonio da favola: voi due come Barbie e Ken".

Da quel giorno, la storia va avanti più forte che mai. "Siamo una squadra", ha detto recentemente della sua famiglia Elena e, proprio come una squadra, tutti insieme in questi stanno combattendo per vincere la battaglia di Giacomo, primogenito della coppia (poi è nata Greta Lucia, nel 2016), che lo scorso novembre si è ammalato di tumore. "Avere accanto un uomo di spirito positivo come Bernardo mi aiuta moltissimo".